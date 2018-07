Vor wenigen Wochen verkündeten die beiden YouTuber Sascha Koslowski und Paola Maria (24) die frohe Botschaft: Das Ehepaar bekommt ein Baby. Darüber freute sich der werdende Papa total, doch auch der aktuelle Erfolg seiner Liebsten bewegt ihn sehr – und der ist auch richtig gut fürs Baby! Die Beauty brachte nämlich ihre eigene Pflegelinie heraus. Auf dem "LVLY paola maria by dm"-Launch verriet Sascha Promiflash jetzt: "Am meisten bin ich froh, dass sie heute so viele Glücksgefühle bekommt, weil das gut für ihren Bauch ist."

P.Hoffmann / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de