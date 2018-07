Ein Shitstorm gegen ihren Sprössling? Das lässt sich Vollblutmama Khloe Kardashian (34) bestimmt nicht gefallen! Erst vor knapp drei Monaten erfüllte sich ihr lang ersehnter Traum: Sie brachte ihr allererstes Kind zur Welt Welt. Die gemeinsame Tochter mit Basketballer Tristan Thompson (27) erfüllt die Neu-Mama so sehr mit Stolz, dass sie auch ihre Fans regelmäßig an ihren Baby-Freuden teilhaben lässt. Kein Wunder also, dass ihr unfaire Kommentare über ihre True gehörig gegen den Strich gehen!

Auf Twitter brach vor Kurzem ein ganz schönes Kindertheater aus. In einem mittlerweile gelöschten Post machte ein User kein Geheimnis daraus, dass er den jüngsten Kardashian-Nachwuchs für nicht besonders niedlich halte. Für die frischgebackene Mutter war so eine Bemerkung ein absolutes No-Go: "Welcher anständige Erwachsene würde überhaupt das Aussehen eines Kindes kommentieren? Was für ein ekelhafter Mensch bist du? Es ist erbärmlich, dass du so ein elendes Leben führst", schoss Khloe auf der Stelle zurück.

Selbst nachdem der Eintrag entfernt wurde, konnte sie den Vorfall nicht vergessen. Für so eine Art von Mensch habe sie keinen Respekt übrig. "Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber warum zur Hölle muss man das twittern und mich dann auch noch markieren?", ärgerte sie sich.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompson

Joe Scarnici/Getty Images for Fortune Khloe Kardashian, Reality-Star

