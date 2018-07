Süße Kuschelattacke bei den Carpendales! Moderatorin Annemarie (40) und Ehemann Wayne (41) sind erst vor sechs Wochen Eltern eines kleinen Söhnchens geworden. Bisher sind die beiden noch sehr verschlossen, wenn es um ihren süßen Schatz geht. Selbst der Namen des MiniCs, wie sie ihn nennen, ist noch nicht bekannt. Ein paar niedliche Schnappschüsse von ihrem Wonneproppen gönnen sie ihren Fans dann aber doch – und die schmelzen regelmäßig dahin! So vermutlich auch jetzt: Hier macht es sich der kleine Fratz in einem Kingsize-Bett gemütlich!

Dass ihr Baby bei Wayne und Annemarie im Mittelpunkt steht, ist schon lange klar. Mit ihrem neuesten Instagram-Pic beweist die "taff"-Bekanntheit aber, dass ihr Sohnemann auch in der Mitte liegt – nämlich in der Mitte von Mama und Papas Bett. Dabei wirkt das kleine "Bündel Liebe", wie ihn ein Fan taufte, alles andere als verloren in den großen Laken. Er scheint es sich sogar richtig bequem zu machen. "... so’n Bett kann nie groß genug sein", meinte Annemarie dazu.

Auf den Social-Media-Profilen seiner Eltern hat der süße Racker allerdings schon häufiger bewiesen: Trotz seines zarten Alters weiß er genau, wie man so richtig ausspannt!

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendales Sohn

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Instagram / wayne_interessiert_s Moderator Wayne Carpendale mit Sohn

