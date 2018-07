Kim Kardashian (37) schwebt seit 2013 im absoluten Elternglück! Mit US-Rapper Kanye West (41) zieht die Reality-TV-Beauty die drei gemeinsamen Kinder North (5), Saint (2) und Chicago groß. Dass der Unternehmerin das Mamasein so sehr zusagen würde, überrascht sie aber offenbar selbst. Fünf Jahre nach der Geburt ihres ersten Babys gibt sie zu: Sie hatte ganz schöne Selbstzweifel und war für Nachwuchs eigentlich noch gar nicht bereit!

"Ich bin sowas von ausgeflippt. Ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Ich hatte einfach nichts Mütterliches an mir", erinnert sie sich in ihrem Artikel für Wealthsimple an ihre ersten Gedanken als Neu-Schwangere. Obwohl Kim und Kanye damals bereits in ihren Dreißigern und erfolgreich waren, habe dem Make-up-Mogul seine Unwissenheit in Sachen Erziehung Angst bereitet. Irgendwann sei das Promipaar einfach über seinen Schatten gesprungen, denn sein Kinderwunsch sei stärker gewesen.

"Ich habe mir gedacht: 'Wenn wir jetzt nicht bereit dafür sind, ist das einfach nur erbärmlich. Also, tun wir es. Und dann ist es einfach passiert" – und nicht nur einmal. Nach Tochter North brachte die Brünette Sohnemann Saint zur Welt. Töchterchen Chicago, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde, machte aus der Rasselbande im Januar 2018 ein Trio.

Jamie McCarthy / Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Fashion Show "Yeezy Season 4" in New York

Anzeige

SPW / Clint Brewer / Splash News Kim Kardashian vor dem Nice Guy Restaurant in Hollywood

Anzeige

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Chicago, Saint und North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de