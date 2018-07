Danijel Subašić dürfte inzwischen in Kroatien ein nationaler Held sein – in den bisherigen fünf WM-Spielen der Nationalmannschaft seines Landes stellte der 33-Jährige seine Qualitäten als Torwart immer wieder unter Beweis. Im Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland zeigte der 1,91-Meter-Mann Nerven aus Stahl – doch was hinter der coolen Fassade steckt, weiß sicher noch nicht jeder Fußball-Fan: Danijel trägt unter seinen Keeper-Hemden stets ein T-Shirt mit dem Foto eines verstorbenen Kicker-Freundes!

Wie die Zuschauer nach den vergangenen Spielen sehen konnten, blitzt unter dem grünen Shirt des Kroaten nicht etwa der nackte Bauch oder ein Unterhemd hervor: Auf einem weißen Oberteil prangt das Abbild des ehemaligen Stürmer-Stars Hrvoje Ćustić. Der Flügelspieler starb bei einem Match zwischen seiner Heimat-Mannschaft NK Zadar und Cibalia Vinkovci an einer schweren Kopfverletzung, nachdem er im Kampf um den Ball gegen eine Mauer geprallt war. Danijel kommt ebenfalls aus der Stadt an der Adria, spielte im gleichen Verein – und ehrt seinen guten Kumpel mit seinem Shirt. Zu einem Bild des Kleidungsstücks schrieb der Beau am Jahrestag des Unfalls auf Instagram: "Heute vor zehn Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. Seit zehn Jahren leidet Zadar, aber die Erinnerung an dich wird nie verblassen!"

Der Tribut an Hrvoje kommt allerdings nicht bei allen gut an: Vor knapp einer Woche wurde Danijel von der FIFA abgemahnt, weil er mit der persönlichen Message gegen die Richtlinien des Turniers verstoßen habe. Wie ESPN berichtet, sei der Sportler daraufhin bei einer Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen. Wegen des Regelbruchs "verurteilte" die FIFA den kroatischen Fußballbund sogar zu knapp 60.000 Euro Strafe.

Alex Livesey / Getty Images Luka Modrić und Danijel Subašić nach dem WM-Sieg gegen Dänemark

Instagram / danijel.subasic Hrvoje Ćustić, verstorbener kroatischer Fußballer

Adrian Dennis / Getty Images Kroatiens Nationaltorwart Danijel Subašić bei einer Pressekonferenz

