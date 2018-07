Happy Birthday, Harper Seven Beckham (7)! Die Jüngste des Beckham-Clans feiert heute ihren siebten Geburtstag und normalerweise wird ihr Ehrentag gebührend zelebriert: So hatte die Tochter von Fußball-Legende David (43) und Designerin Victoria Beckham (44) im vergangenen Jahr als Disney-Prinzessin im Buckingham Palace gefeiert und dabei sogar die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. (92), Prinzessin Eugenie (28), getroffen. Was in diesem Jahr auf dem Programm steht, behielt die Familie noch für sich – doch das wohl emotionalste Geschenk kam bereits jetzt von Papa David, der seinem Töchterchen via Social Media zuckersüße Worte widmete.

"Was kann ich über meine kleine Prinzessin sagen, außer, dass sie in jeder Hinsicht perfekt ist", begann der Ex-Kicker seinen rührenden Post auf Instagram. Dass er mächtig stolz auf seine Kleine ist, wird auch in den folgenden Zeilen spürbar: "Dieses kleine Mädchen wird von ihren Brüdern, Mama und Papa so sehr geliebt. Was für ein besonderes kleines Mädchen, das mich jeden Tag lächeln lässt." Dazu teilte der Ex-Profi-Kicker einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich und Harper.

Wenn die Gerüchte stimmen, darf sich die mittlerweile Siebenjährige neben diesen emotionalen Zeilen noch über ein weiteres, ganz besonderes Geschenk freuen. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, wollen Victoria und David ihrem Geburtstagskind mit einem Pony und luxuriösem Reitzubehör in Wert von 7.000 Pfund eine Freude machen.

Instagram / victoriabeckham Daivd Beckham mit seiner Tochter Harper

Instagram / victoriabeckham Cruz, Brooklyn, Harper und Romeo Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Harper Seven Beckham beim Reiten

