Bereits in der ersten Folge der TV-Sendung Das Sommerhaus der Stars ging es ordentlich zur Sache. Vor allem Jens Büchner (48) und seine Ehefrau Daniela (40) fielen bei den anderen Promi-Pärchen direkt durch. Deshalb landete das Kult-Auswandererpaar auch gleich auf der Abschussliste – eventuell müssen die beiden die Show schon in der nächsten Episode verlassen. Dass sie nicht sonderlich beliebt waren, war den Büchners schon bei den Dreharbeiten bewusst. Doch jetzt, während der ersten Ausstrahlung im TV, platzte Jens so richtig der Kragen!

Als am Montagabend die erste Episode der Show über die Fernsehbildschirme flimmerte, schaute der Wahl-Mallorquiner Jens sich diese bei einem Public-Viewing-Event an. Dort hörte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer zum ersten Mal, dass die anderen Kandidaten ihn und seine Frau in Einzel-Interviews als abgehoben, humorlos oder auch selbstdarstellerisch betitelt hatten. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung machte er seinem Ärger Luft. "Also das ist grausam, was da im Sommerhaus passiert und ich würde zehnmal lieber erneut in den Dschungel gehen, aber das ist ja unterste Schublade", kommentierte der 48-Jährige das Gesehene und nannte seine Ex-Mitbewohner gar "Abschaum der Gesellschaft". Die Aussagen der anderen Kandidaten-Paare schienen den Party-Sänger richtig zu kränken: "Das nervt mich und hat mich wahnsinnig geärgert, was da so abgelaufen ist. Und das ist erst der Anfang."

Können sich die Fans des Reality-TV-Formats etwa auf noch mehr Zoff freuen? Darauf wies nämlich auch Daniela in ihrem Statement hin: "Ich glaube, ich habe ja einiges gesagt in der Sendung und ich werde noch einiges mehr sagen. Ich nehme mal nichts voraus." Da dürfen die Zuschauer also gespannt sein.

MG RTL/ Max Kohr Jens Büchner und Daniela Karabas bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

MG RTL D Jens Büchner und seine Frau Daniela bei "Das Sommerhaus der Stars"

