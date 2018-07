Bei ihm stehen in nächster Zeit einige große Veränderungen an! Der ehemalige U21-Nationalspieler Mitchell Weiser (24) gab erst vor Kurzem bekannt, dass er den Berliner Fußballverein Hertha BSC verlassen und zu FC Bayer Leverkusen wechseln wird. Doch damit nicht genug: Auf den Rechtsverteidiger kommt bald sogar noch eine viel größere Aufgabe zu. Mitchell wird in der zweiten Jahreshälfte zum ersten Mal Papa und verriet nun auch gleich das Geschlecht!

In einem Interview mit der Bild gab der 24-Jährige nun die süße Neuigkeit bekannt: "Es wird ein Mädchen. Die Geburt ist für Oktober vorhergesagt", berichtete der werdende Papa stolz. Zwar sei die ganze letzte Zeit schon ziemlich aufregend für den Kicker und seine Freundin Angi gewesen, da neben dem beruflichen Wechsel auch der Umzug in die neue Stadt anstand – doch die Vorfreude überwiegt: "Ich freue mich sehr auf die kommenden Monate", erzählte der Bald-Daddy.

Mit seiner neuen Vaterrolle nimmt er demnächst auch abseits des Fußballfeldes ganz neue Herausforderungen an – aber auch beruflich hat er in der Vergangenheit alles gemeistert: Im vergangenen Jahrtrat Mitchell das letzte Mal für die U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Polen an. In einem spannenden Finale gegen Spanien erzielte der Fußballschnuckel den Siegtreffer und Deutschland wurde Europameister.

Instagram / mitch23elijah Mitchell Weiser und seine Freundin Angi

Instagram / mitch23elijah Mitchell Weiser und Angi im Urlaub

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images Mitchell Weiser und Mario Götze bei einem Bundesligaspiel

