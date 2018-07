Auch kleine Prinzen und Prinzessinen werden hin und wieder in ihre Schranken gewiesen. Vergangene Woche feierte die britische Königsfamilie das hundertjährige Bestehen der Royal Air Force-Luftstreitkräfte in London. Während ihre Eltern Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) die Jubiläumsflugshow vom Balkon des Buckingham Palace aus beobachteten, bestaunten Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) das Manöver durchs Fenster. Allzu begeistert schienen die königlichen Knirpse von den Kunststückchen der Piloten aber nicht gewesen zu sein: Das Geschwisterpaar alberte lieber herum – bei ihrer Nanny Maria Borrallo kam das aber gar nicht an!

Zahlreiche Schnappschüsse zeigen die frechen Früchtchen, wie sie vor den tausenden Royal-Fans lustige Grimassen schneiden. Eine rausgestreckte Zunge hier, ein aufgerissener Mund da oder wilde Fenstertrommeleien – die beiden hatten offensichtlich jede Menge Spaß! Ihrem Kindermädchen hingegen war bei den Faxen ihrer Schützlinge wohl nicht zum Lachen zumute. Die vermeintlichen Ermahnungen der Nanny halfen alles nichts – wie George schnell merken sollte. Ein Instagram-Clip zeigt: Für den Vierjährigen war nach kurzer Zeit Schluss mit lustig! Maria zog den süßen Fratzenzieher kurzerhand vom Fenster ab.

Ihr schelmisches Gemüt bewiesen die Geschwister von Prinz Louis damit aber nicht zum ersten Mal. Weil sie bei der Hochzeit ihres Onkels Prinz Harry (33) mit Herzogin Meghan (36) offensichtlich zu frech waren, mussten sogar die Abläufe der Feierlichkeiten angepasst werden.

Chris Jackson - WPA Pool / Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo, Nanny von Prinz George und Prinzessin Charlotte mit der Queen

WENN Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

