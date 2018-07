Sind Daniele Negroni (22) und Ex-GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip wirklich nur Freunde – oder verbindet die beiden mehr? Die Gerüchteküche brodelt, seit ein Foto die Runde macht, auf dem der Sänger der Blondine einen Kuss auf die Wange gibt. Bisher hat sich der gebürtige Italiener zu den Spekulationen um eine mögliche Affäre noch nicht klar geäußert. Der einzige Anhaltspunkt im Moment ist eine interpretationsbedürftige Frage, die er seinen Fans in den sozialen Medien stellt!

In seiner Instagram-Story will Daniele von den "Negromies" – so nennt er seine Follower – wissen, ob man auch mit weiblichen Personen befreundet sein könne, ohne dass gleich jeder eine Liebesbeziehung oder Ähnliches dahinter vermute. Möchte er damit einen versteckten Hinweis darauf geben, dass die Turtelei mit Zoe total harmlos war und die beiden einfach nur gute Freunde sind? Oder ist das Ganze als geschicktes Ablenkungsmanöver des einstigen Dschungelcamp-Kandidaten einzuordnen? Danieles Fans jedenfalls sind überwiegend der Meinung: Ja, eine Freundschaft mit dem anderen Geschlecht ist problemlos möglich!

Daniele und Zoe waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zusammen im Club Schwarzenberg in Wien feiern. Dabei entstand jedoch nicht nur das Kussfoto! In der Instagram-Story des Partyveranstalters sieht man das "Traumpaar" – so der dort anzutreffende Wortlaut – sogar eng umschlungen zum Sommerhit "Despacito" tanzen. Das Brisante an der Sache: Erst letzte Woche Freitag veröffentlichte der einstige DSDS-Teilnehmer einen Song, in dem er den Schmerz über die Trennung von seiner Ex-Freundin Tina Neumann verarbeitet hat.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni in seiner Insta-Story

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Anzeige

P. Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni und Tina Neumann auf der Aftershowparty beim ECHO 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de