Um Lily Allen (33) ist es musikalisch und karrieretechnisch etwas ruhiger geworden. Die "Not Fair"-Interpretin sorgte allerdings erst vor ein paar Wochen mit ziemlich provokanter Werbung für ihr neues Album für Aufsehen. Jetzt verblüfft die britische Sängerin ihre Fans aber mit etwas ganz anderem – abseits der Musik. Lily flanierte neulich in einem extrem schrillen Kleid durch die Straßen von London!

Bei diesem extravaganten Look haben sich sicher so einige Köpfe nach ihr umgedreht: Die 33-Jährige setzte am Freitag auf ein knallgrünes, knöchellanges Pünktchenkleid als Kontrast zu ihren pinken Haaren. Wie Daily Mail berichtet, war die Musikerin auf dem Weg in ein Restaurant im Londoner Stadtteil Mayfair. Ihre etwas eigensinnige Garderobe rundete Lily mit einer farblich abgestimmten grünen Tasche und schwarzen Sneakers ab.

Die Singer-Songwriterin hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie auf irre Outfits steht. Sie experimentiert auch des Öfteren mit ihrer Haarpracht und präsentiert dann der Welt verrückte Kreationen auf ihrem Kopf. 2015 bezeichnete Lily ihre damalige Frise als "Wassermelonen-Haar".

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Anzeige

WENN.com Lily Allen in London 2018

Anzeige

WENN.com Lily Allen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de