Und wieder ist sie ganz oben angelangt! Das Jahr 2017 war für Angelique Kerber (30) alles andere als leicht. Das Tennis-Ass stürzte von der Spitze der Weltrangliste auf Platz 21, scheiterte während der US Open in New York sogar schon in der ersten Runde. Aber: Die Bremerin ist eine Kämpferin! Ihr starker Wille, nach dem Tief wieder aufzustehen, hat sich nun alle Male ausgezahlt. Die Blondine gewann am Samstag das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon – als erste Deutsche seit 1996!

Das gelang zuletzt Steffi Graf (49) vor 22 Jahren! Und jetzt ihr: Angelique bezwang Tennis-Superstar Serena Williams (36) im großen Finale in London. Dass dieser Sieg kein einfacher werden würde, habe die Sportlerin schon geahnt, bevor sie den Platz betrat: "Ich wusste, dass ich gegen einen Champion wie Serena mein bestes Tennis auspacken müsste. Ich habe jede Sekunde genossen. Vielen Dank für die Unterstützung", ließ sie nach ihrem Gewinn verlauten, wie Telegraph berichtete.

Serena nimmt die Niederlage wie ein echter Vollprofi: "Es war ein so großartiges Turnier für mich. Ich bin wirklich froh, dass ich es so weit geschafft habe." Natürlich sei es enttäuschend, aber sie freue sich auf alles, was kommt. Und noch etwas gab sie ihren Fans als frischgebackene Mama mit auf den Weg: "Ich bin einfach ich. An alle Mütter da draußen, ich habe das für euch alle getan!"

Getty Images Angelique Kerber bei den US Open 2017

Getty Images Tennisstar Angelique Kerber im Moment des Sieges der Australian Open 2016

Michael Steele/Getty Images Angelique Kerber, Siegerin des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon 2018

Clive Mason/Getty Images Serena Williams, Zweitplatzierte beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon 2018

