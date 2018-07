Kurz nach der diesjährigen Staffel von Deutschland sucht den Superstar machten Ex-Kandidat Giulio Arancio und seine Liebste Nicole Handwerker (22) ihre Nachwuchs-Nachricht öffentlich: Die zwei erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf ihrem Social-Media-Account bietet vor allem die Bald-Mama ihren Fans intime Einblicke in die Schwangerschaft. Zwar kennen die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Sprösslings noch nicht, über die Namensauswahl haben sie sich aber schon einige Gedanken gemacht!

Ex-The Biggest Loser-Teilnehmerin Nicole befindet sich aktuell im vierten Schwangerschaftsmonat. Anfang August wollen die 22-Jährige und ihr Freund auch das Geschlecht ihres Babys erfahren. Bis dahin sollen die Namensüberlegungen aber nicht warten. Auf Instagram verriet die Blondine, welche in die engere Auswahl kommen. Bei einem Mädchen: "Sofia, Isabella, Alessia, Chiara, Giulia oder Angelina." Und bei einem Jungen: "Leandro, Alessio, aber keine Kopie!" Die Anmerkung "keine Kopie" bezieht Nici wohl auf Sarah (25) und Pietro Lombardis (26) Sohnemann Alessio (3).

Ob dieser Namens-Favorit für Ärger sorgen könnte? Erinnert man sich beispielsweise zurück an das "Mia Rose-Gate", wird schnell klar: Baby-Namen können durchaus zum Streitthema werden. Im damaligen Fall war Schlagersängerin Melanie Müller (30) sauer auf die Fitness-Influencer Sarah (27) und Dominic Harrison (27), die ihrem Töchterchen auch den Namen Mia Rose verpasst hatten. Glaubt ihr, zu so einer heiklen Situation könnte es auch zwischen der Familie Handwerker/Arancio und den Lombardis kommen? Stimmt ab!

Instagram / nicole.handwerker Sänger Giulio Arancio und Freundin Nicole Handwerker

Instagram / nicole.handwerker Ultraschall-Foto von Giulio Arancio und Nicole Handwerkers Baby

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio mit seiner Freundin Nicole Handwerker

