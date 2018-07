Herzogin Kates (36) Midi-Kleid mit schwarz-weißem Muster oder doch lieber Herzogin Meghans (36) blau-weiß-gestreifte Hemdbluse in Kombination mit der weit ausgestellten Hose? Am Samstag meisterten die Ehefrauen der englischen Prinzenbrüder William (36) und Harry (33) ihren ersten öffentlichen Auftritt zu zweit. Beim Wimbledon-Finale in London waren die Augen der Welt nicht nur auf die beiden Tennis-Ikonen Angelique Kerber (30) und Serena Williams (36), sondern auch auf das Herzoginnen-Duo gerichtet – und natürlich auf deren Outfits. In Sachen Fashion lieferten sich die Schwägerinnen ein haushohes Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine der beiden 36-Jährigen zog jedoch haarscharf an der anderen vorbei.

Laut Promiflash-Umfrage hat Dreifachmama Kate ganz knapp die Nase vorn. Von insgesamt 5.055 Teilnehmern (Stand: 14. Juli) stimmten 50,5 Prozent (2.552 Teilnehmer) für Kates schickes Sommerkleid und ihre offene Wallemähne. 49,5 Prozent (2.503 Teilnehmer) bevorzugten hingegen Meghans lässigen Look mit dem frechen Messy Bun. "Kate ist schick, so wie es sein muss. Sie kommt mehr nach Lady Diana", lautete einer der Kommentare der Kate-Verfechter auf Facebook. Doch auch die Meghan-Fans hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. "Meghan sieht sportlich-schick aus. Kate hingegen ein bisschen wie Mutti", gab eine Leserin ihren Geschmack kund.

Das Ergebnis der Umfrage spricht jedenfalls Bände: Jenseits von Top oder Flop entzücken beide royalen Ladys ganz individuell. "Jede hat ihren eigenen Stil, den man nicht miteinander vergleichen kann. Beide sehen auf ihre Art gut aus", brachte eine Promiflash-Leserin die Style-Debatte auf den Punkt.

Clive Mason/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale 2018

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate, Wimbledon 2018

Clive Mason/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Tennis-Finale von Wimbledon 2018

