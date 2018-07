Stranger Things ist eine beliebte Mysteryserie und kann sich über mangelnden Erfolg nicht beklagen – ständig räumt das Format Preise ab! Ein Beispiel: Die Schauspieler und Macher der Show bekamen im vergangenen Monat ganze vier MTV Movie & TV Awards verliehen. Da ist es kein Wunder, dass ST auch für "Barb"-Darstellerin Shannon Purser (21) ein richtiges Karrieresprungbrett war. Denn jetzt bekommt die 21-Jährige eine eigene Netflix-Serie!

Das kündigte der Streamingdienst nun mit einem Trailer zur neuen Show auf Yotube an. In "Sierra Burgess Is a Loser" verkörpert Shannon, wie bei "Stranger Things", ein introvertiertes und intelligentes Highschool-Mädchen – nur dieses Mal ist sie nicht in einer Nebenrolle zu sehen, sie spielt die Hauptrolle! Die Story dreht sich um die typischen Teenagerprobleme, wie die unerwiderte Liebe des beliebtesten Jungen der Schule. Und natürlich sind da auch hübsche, aber fiese Schulkameradinnen, die der ungeschickten Brillenträgerin das Leben schwer machen.

Shannons Fans müssen sich auch nicht mehr allzu lange gedulden: Die Serie wird schon ab dem 7. September dieses Jahres auf Netflix laufen! Werdet ihr euch die Show ansehen? Stimmt ab!

Curtis Baker/Netflix Shannon Purser als Barb in "Stranger Things" Staffel 1

Kevin Winter/Getty Images Shannon Purser bei einer Veranstaltung in Los Angeles, April 2018

Frazer Harrison/Getty Images Shannon Purser bei dem Emmy Awards in Los Angeles, 2017

