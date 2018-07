Mitte Mai ist Moderatorin Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit Ehemann Wayne (41) durfte sie einen gesunden Jungen auf der Welt willkommen heißen. Ihren Sohnemann zeigen die TV-Stars jedoch nie vollständig im Netz und auch den Namen des Wonneproppens behalten sie für sich. Umso mehr freuen sich die Follower, wenn Annemarie und Wayne Fotos veröffentlichen, auf denen ihr Spross zwar verdeckt, aber zumindest zu erahnen ist. So wie jetzt: Die 40-Jährige teilte mit ihren Fans ein süßes Family-Pic, auf dem sogar drei Generationen versammelt sind!

"Mit Oma am Tegernsee", schrieb das ProSieben-Gesicht zu seinem neuesten Social-Media-Beitrag auf Instagram. Darauf zu sehen: Annemarie posiert zusammen mit ihrer Mutter vor einer malerischen See-Landschaft, während das dritte Familienmitglied auf dem Foto friedlich im Kinderwagen daneben schlummert. In den Hashtags verpackte die Neu-Mutti ein süßes Kompliment an ihre Mama und bescheinigte ihr, die Beste zu sein.

Gut, dass sich Annemarie auf ihre Mom verlassen kann, denn die Blondine hat schon drei Wochen nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Außerdem hat sie auch bereits ihre Rückkehr auf dem Roten Teppich absolviert. Bei den NYX Face Awards in Berlin legte sie mit ihrem After-Baby-Body einen Wow-Auftritt hin.

