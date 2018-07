Cristiano Ronaldo (33) löst einen echten Fan-Hype aus! Seit Dienstag ist es offiziell: Nach fast zehn Jahren bei Real Madrid kehrt der Weltfußballer dem spanischen Erfolgsklub den Rücken zu und mischt sich fortan unter die Italiener. Juventus Turin hat für den portugiesischen Starkicker eine Ablöse in Höhe von 105 Millionen Euro geblecht. Das ordentliche Sümmchen zahlt sich offenbar aus: Der Hottie bescherte dem Verein bereits jetzt eine Million mehr Fans in den sozialen Netzwerken und treibt die Verkaufszahlen von Fanartikeln steil in die Höhe.

Der 33-Jährige kurbelt gewaltig das Geschäft an! Wie Bild berichtete, bleibe ihm in seinem neuen Team die Rückennummer sieben erhalten – der Kolumbianer Juan Cuadrado trete sie an ihn ab. Schon am ersten Verkaufstag seien alle im Onlineshop erhältlichen Ronaldo-Trikots ausverkauft gewesen. Drei Millionen Stück sollen bis zum Ende des Jahres noch verkauft werden. Sogar Ronaldo-Eis werde in Turin genüsslich geschleckt. Bis Ende Juli ist der begehrte Sportler offiziell noch im Urlaub, danach steht er dann mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Rasen.

Während sich die einen am Transfer-Hammer begeistern, löst er bei anderen eine traurige Miene aus. Der deutsche Real Madrid-Stürmer Toni Kroos (28) bedauert das Fortgehen seines Buddys und Nachbarn zutiefst. "Du warst ausschlaggebend für die Trophäen, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben – ein wahrer Champion. Es war mir eine Ehre, mit dir spielen zu dürften", lauteten seine emotionalen Abschiedszeilen auf Facebook.

Getty Images / Stu Forster Cristiano Ronaldo im WM-Spiel gegen Spanien 2018

Oleg Nikishin / Getty Images Cristiano Ronaldo am Flughafen in Russland

JOSE JORDAN/AFP/Getty Images Toni Kroos und Cristiano Ronaldo

