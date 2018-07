Am 07. Juni erblickte das erste gemeinsame Kind von Anna Maria Damm (22) und ihrem Schatz Julian Gutjahr (21) das Licht der Welt. In den sozialen Netzwerken ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans bereits an der Schwangerschaft teilhaben. Und auch nach der Geburt der kleinen Eliana Sofia sind ihre Anhänger immer hautnah mit dabei. Jetzt teilte die Brünette einen weiteren emotionalen Mama-Tochter-Moment mit ihren Followern: Ziemlich geschafft, aber überglücklich gibt sie ihrem Baby die Brust!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Neu-Mama nun beim Stillen. Zwar sieht die 22-Jährige in der Aufnahme etwas erschöpft aus – sie könnte aber wohl auch nicht zufriedener damit sein, ihr Töchterchen so nah bei sich zu haben. Schon häufig verriet Anna Maria ihren Fans, wie gut ihr die gemeinsame Zeit mit ihrer Prinzessin tue: "Ich liebe es einfach, jeden Morgen neben ihr aufzuwachen, sie zu kuscheln und zu knutschen", kommentierte sie bereits vor Kurzem ein Foto, das ihre kleine Maus friedlich schlummernd in ihrem Bettchen zeigt.

Mit dem nächsten Schritt in der Familienplanung wollen sich Anna Maria und ihr Julian aber offenbar noch etwas Zeit lassen. Auf die Frage ihrer Fans, ob nach der Geburt ihrer Tochter auch bald die Hochzeitsglocken läuten werden, antwortete die Influencerin nur kurz und knapp: "Nichts geplant."

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana Sofia

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de