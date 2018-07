Nach der romantischen Hochzeit von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) Mitte Mai jagt ein Termin den nächsten. Gerade war das Paar für einige Tage in Irland unterwegs, um Kultur und Leute besser kennenzulernen und verschiedene Organisationen zu besuchen. Besonders Meghan ging in ihrer Rolle als frischgebackene Herzogin richtig auf, nahm sich ausreichend Zeit für die wartenden Royal-Fans, schüttelte geduldig Hände und plauderte mit den Menschen hinter der Absperrung. In Dublin kam es dann zu einer überraschenden Begegnung, die bei Meghan Erinnerungen an ihre verstorbene Oma weckte.

Ein Instagram-Clip hielt das rührende Aufeinandertreffen der Herzogin und einem Fan fest. "Du bist so wunderschön. Du machst mich so glücklich", hört man die Frau im Video rufen. Dieses Kompliment nahm Meghan gern entgegen und antwortet strahlend: "Vielen Dank, dass du da bist. Das ist so nett. Wie heißt du?" Jeanette heißt die Zuschauerin in der Menge – und dieser Name ist der 36-Jährigen nicht fremd. "Das war der Name meiner Großmutter", erklärt Meghan ganz berührt. Die Begegnung bringt sie sichtlich aus dem Konzept – sie lächelt ihrem Gegenüber noch ein paar Mal verlegen zu, bevor sie weiterzieht.

Die schöne Brünette hatte ein inniges Verhältnis zu ihrer Oma Jeanette Ragland. Wenn Meghans alleinerziehende Mama Dora arbeiten musste, war es ihre Großmutter, die auf sie aufgepasst hatte. Im Jahr 2000 war es dann Jeanette selbst, die auf die Hilfe ihrer Tochter und Enkelin angewiesen war. Nach einem Schlaganfall wurde sie zum Pflegefall, bis sie einige Monate später im Alter von 71 Jahren verstarb.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan in Dublin

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Meghan auf Prinz Charles' Gartenparty

