Mit ihrem knallgelben Kleid zog Herzogin Meghan (36) kürzlich alle Blicke auf sich! Doch das Dress sollte so gar nicht erst in den Verkauf gehen. Der Designer des guten Stücks meldete sich nun zu Wort und erklärte gegenüber Fairfax Media, dass es sich bei der Farbe um einen Fehler im Produktionsprozess gehandelt hat. "Ich war mir nicht sicher, aber die Frauen in meinem Büro sagten, dass sie es lieben und es die Farbe der Saison sei", erklärte Brandon Maxwell die Tatsache, dass es doch noch produziert wurde. Am Ende sorgte Meghan mit ihrem Auftritt in dem gelben Entwurf dafür, dass es restlos ausverkauft war.

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de