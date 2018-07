Sie planen eine Reise in Herzogin Meghans (36) Heimatland. Seitdem die ehemalige Schauspielerin die Verbindung mit Prinz Harry (33) eingegangen ist, hat sich in ihrem Leben viel geändert. Nicht nur, dass sie mittlerweile die Herzogin von Sussex ist, sie wurde auch im Namen der Kirche von England getauft und konfirmiert. Außerdem ist sie dabei, die britische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Ihre Wurzeln vergisst Meghan deswegen aber noch lange nicht: Im Frühjahr 2019 will sie ihrem Gatten ihr altes Zuhause, die USA, zeigen!

Wie ein Palast-Insider jetzt gegenüber Us Weekly verriet, soll das Ehepaar schon mitten in den Planungen stecken und alles für den Trip vorbereiten: "Sie freuen sich, in die USA zu reisen. Meghan freut sich darauf, Harry alles zu zeigen, was sie an den Vereinigten Staaten liebt. Meghan und Harry wollen die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten festigen." Einen offiziellen Anlass für die Reise gibt es momentan noch nicht, deswegen habe das Ehepaar auch viele Freiheiten, was ihre Route angeht. In einem seien sie sich aber bereits einig: New York, Washington D.C. und Kalifornien sollen definitiv auf die Agenda.

Stellt sich nur noch eine Frage: Wenn Meghan und Harry schon den langen Flug auf sich nehmen, besuchen sie dann auch die Familie des einstigen Suits-Stars? Dass es ein Treffen mit Meghans Schwester Samantha Grant oder ihrem Bruder Thomas Markle Jr. geben wird, ist wohl eher unwahrscheinlich – schließlich hatten sich beide in der Vergangenheit mehrmals abfällig über ihr royales Familienmitglied geäußert. Vielleicht besteht bei einer persönlichen Zusammenkunft mit Papa Meghans Vater Thomas Markle Sr. (74) aber die Chance, zumindest mit ihm die Wogen zu glätten.

Charles McQuillan/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft in Dublin

Splash News Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

