Sie ist das absolute Highlight des zweiten Mamma Mia-Teils! Am 17. Juli feierte das Prequel des Filmmusicals große Weltpremiere – ganze zehn Jahre, nachdem der erste Streifen in die Kinos kam – und hält jemand ganz Besonderen für die Zuschauer bereit: US-Sängerin Cher (72)! Wie die Zusammenarbeit am Set mit der Popikone gewesen ist, verriet Regisseur Ol Parker kürzlich im Promiflash-Interview: "Was immer sie machen wollte, war mir recht", grinste er glücklich. Aber heißt das, die 72-Jährige konnte sich einfach alles erlauben? Nicht ganz! Cher scheint eher ein Profi zu sein, der sich aktiv einbringt: "Sie ist brillant. Sie hört zu, dann schlägt sie Dinge vor und die sind brillant. Einige der Sätze im Film sind ihre und sie haben mich einfach nur begeistert."

