Dieser Babybauch könnte so glatt als Discokugel durchgehen! Erst vor wenigen Wochen überraschte Topmodel Kate Upton (26) ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Die US-Amerikanerin erwartet nur kurz nach der Hochzeit mit Traummann Justin Verlander (35) ihr erstes Baby! Seitdem präsentiert sie auf roten Teppichen stets stolz ihren wachsenden Schwangerbauch. Doch mit dem Auftritt bei der Maxim Hot 100 Experience in Los Angeles toppte Kate jetzt alles – für das Event schlüpfte sie in ein hautenges Glitzerkleid aus Pailletten!

So schön hat eine Babykugel wohl noch nie gefunkelt! Mit ihrem Mann Justin trat Kate am vergangenen Wochenende in diesem heißen Multicolor-Fummel auf den Red Carpet – und zog alle Blicke auf sich und ihre Nachwuchsbeule. Damit wirklich nichts von dem hinreißenden Stück Stoff ablenkte, wählte die 26-Jährige eine dezente Hochsteckfrisur und grazile Stiletto-Sandalen. Aber egal, für welche Accessoires sich Kate auch entschieden hätte, von diesem schönen Bauch hätte sowieso nichts ablenken können.

Dass die "Die Schadenfreundinnen"-Darstellerin genau weiß, wie sie ihre Rundungen in Szene setzt, bewies sie schon vor wenigen Tagen bei einem Baseball All-Stars Game in Washington mit ihrem Mann. Dafür wählte sie eine zartrosa Hosenanzug-Variante mit lässiger Sonnenbrille. Cooler kann eine Bald-Mami doch wirklich nicht aussehen, oder?

Jon Kopaloff/Getty Images Justin Verlander und Kate Upton in Los Angeles Juli 2018

Jon Kopaloff/Getty Images Kate Upton mit XXL-Babykugel

Patrick Smith/Getty Images Justin Verlander und Kate Upton bei einem Baseball All-Star Game

