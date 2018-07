Seit der letzten Staffel von Let's Dance ist klar: Jimi Blue Ochsenknecht (26) ist ein talentierter Tänzer! Jetzt hat der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) gezeigt, dass er auch auf der großen Theaterbühne stehen kann! Am 20. Juli brillierte er zum ersten Mal als Prinz Gunther in dem Stück "Siegfrieds Erben". Dass er das Schauspielhandwerk beherrscht, konnte er schon als Kind in "Die Wilden Kerle" unter Beweis stellen. Trotzdem ist sich Jimi sicher: Seinen Auftritt bei den Nibelungenfestspielen in Worms hat er vor allem seinen neu erworbenen Tanzkünsten zu verdanken!

Warum die Wahl auf Jimi Blue Ochsenknecht gefallen ist? Für den Promispross steht außer Zweifel: Es liegt an der RTL-Kultshow "Let's Dance"! "Da hatte ich ja ein, zwei Tänze, wo die Haltung etwas adliger war. Und ich glaube, das hat denen gut gefallen", spekuliert der einstige Kinderfilmstar über die Entscheidung der Theatermacher. Ein stolzer Prinz braucht schließlich eine stolze Körperhaltung! Prinz Gunther ist der Sohn des legendären Siegfried aus der Nibelungensage; "Siegfrieds Erben" ist eine Fortsetzung des sagenumwobenen Mythos. Jimi Blue ist aber nicht der erste Ochsenknecht, der bei dem bekannten Theaterfestival auftreten darf! Papa Uwe war vor zwei Jahren Teil des hochkarätigen Ensembles.

Zur Premiere des Stücks reiste vergangene Woche fast die gesamte Familie Ochsenknecht an! Sowohl Mutter Natascha Ochsenknecht (53) als auch Schwester Cheyenne (18) und Bruder Wilson Gonzalez (28) sowie dessen Lebensgefährtin ließen es sich nicht nehmen, die Schauspielkünste von Jimi Blue live zu bewundern. Überraschenderweise stand er dann mit seiner natürlichen Haarpracht auf der Bühne. Bei den Proben hatte sich der Schauspieler noch mit brauner Langhaarperücke gezeigt.

WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance" 2018

P.Hoffmann/WENN.com Wilson Gonzalez, Natascha, Chayenne und Jimi Blue Ochsenknecht auf den Nibelungenfestspielen

Instagram / jimbonader Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht

