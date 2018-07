Cathy Lugner (28) prahlt erneut mit ihren körperlichen Vorzügen! Zuletzt versetzte sie ihre Fans im Netz regelmäßig in Ekstase. Das Playmate posierte beinahe komplett nackt auf seinem Balkon in Berlin – und das gleich mehrfach. Jetzt macht die Beauty Urlaub am Mittelmeer und zeigt sich auch dort sehr freizügig. Ob sie mit dieser heißen Aufnahme wohl auf Männerfang gehen will?

Auf ihrer Instagram-Seite lud die 28-Jährige nun ein Bild hoch, das den Betrachter tief blicken lässt: In sehr knappen Jeans-Hotpants und einem Top setzte sie sich auf eine Betonmauer und zupfte nachdenklich an ihrem Hosenbund. Ihr fehlender BH tat bei diesem Schnappschuss sein Übriges: Die Nippel der Blondine zeichneten sich unter dem dünnen Stoff deutlich ab. "Gefährlich", schrieb Cathy unter ihren Post. Ob sie damit die Anziehungskraft ihrer kaum verhüllten Brüste meinte? Ihre Follower schienen der nämlich verfallen zu sein und kommentierten das Pic mit diversen anzüglichen Bemerkungen und unmoralischen Angeboten.

Offiziell ist die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) Single. Im Promiflash-Interview deutete sie vor einigen Wochen jedoch an, dass sich daran etwas ändern könnte: "Man lernt immer wieder Menschen kennen, aber noch ist nichts so spruchreif." Wer weiß: Vielleicht hilft der Düsseldorferin ihre Erotik-Offensive ja bei der Suche nach ihrem Mr. Right.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner in Berlin

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner in Andalusien 2018

