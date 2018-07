Er erfüllt ihr einfach jeden Wunsch! Erst vor rund zwei Wochen musste Serena Williams (36) eine sportliche Pleite einstecken: Im Wimbledon-Finale verlor die Tennisspielerin gegen ihre Kontrahentin Angelique Kerber (30). Privat könnte es für Serena dafür nicht besser laufen – sie hat sich mit Alexis Ohanian (35) einen wahren Traummann geangelt. Als das Sportass die Lust auf die südeuropäische Küche packte, fackelte ihr Schatz nicht lange: Er flog mit ihr nach Italien!

Für seine Serena macht Alexis einfach alles möglich, wie die Fotos auf seinem Instagram-Account beweisen. "Sie wollte italienisch Abendessen, also...", schrieb der Reddit-Gründer zu einem Schnappschuss, auf dem seine Frau aus einem Weinglas trinkt und er sie verliebt anlächelt. Auch die folgenden Aufnahmen zeigen: Die Turteltauben genossen ihre kulinarische Reise in die Stadt der Gondeln in vollen Zügen und schipperten passend dazu über einen Wasserkanal. Ihre gemeinsame Tochter Alexis Olympia soll laut US-Medien ebenfalls bei dem romantischen Wochenendtrip dabei gewesen sein. Was dann tatsächlich auf Serenas Teller landete, behielt der Unternehmer allerdings für sich.

Nicht nur Alexis zeigt seiner Herzdame immer wieder, wie happy er mit ihr ist. Auch Serena machte ihrem Mann vor wenigen Monaten via Social Media eine rührende Liebeserklärung. "Er ist mein Fels, mein Auffangnetz, meine Liebe. Ich bin so glücklich, dass ich diesen wundervollen Mann gefunden habe, der mich besser behandelt als eine Königin", schwärmte Serena damals.

Instagram / alexisohanian Serena Williams und Alexis Ohanian

Anzeige

Instagram / alexisohanian Alexis Ohanian, Alexis Olympia Ohanian Jr. und Serena Williams (v.l.) in Windsor

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de