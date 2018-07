Nicht nur seine Fans feiern ihn für seinen Humor: Auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken nimmt Giovanni Zarrella (40) seine Kollegen regelmäßig auf die Schippe. Mit seinen Parodien auf verschiedenste Blogger hat er sich in kürzester Zeit eine ganze Menge Abonnenten dazuverdient. Auch bei Daniela Katzenberger (31) scheinen die Videos des ehemaligen Bro’Sis-Sängers gut anzukommen. Kürzlich postete sie ein Foto, das sehr an einen Clip von Giovanni erinnert.

"So stolz! Die Katze feiert mein 'Bloggerlife' also wirklich. Megakrass!", freute sich der 40-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Der Musiker hatte neulich ein Video gepostet, in dem er sich über die vielen Werbe-Schaltungen von Influencern lustig machte und seinen Körper mit dem Wort "Werbung" beklebt hatte. Schon am nächsten Tag durfte er sich über ein Kompliment freuen: Daniela veröffentlichte auf ihrem Profil ein Foto in einer ähnlichen Aufmachung.

Der Großteil seiner Fans freute sich anscheinend für den Love Island-Moderator und bestärkte ihn in seinem Witz. Ein amüsierter Follower schrieb über die beiden Fotos: "Hoffentlich wird das der neue Instagram-Trend. Jeder beklebt sich mit dem Wort 'Werbung', dann regt sich keiner mehr über irgendwen auf!"

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Musiker

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Geschäftsfrau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de