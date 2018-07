Kommt jetzt wieder ein neues Gesicht auf den Kolle-Kiez? In den letzten Wochen feierten bereits zwei Schauspieler ihr GZSZ-Debüt. Nun gab es prominenten Besuch am Set: Die diesjährige DSDS-Gewinnerin Marie Wegener (17) durfte sich die Kulissen der beliebten Daily anschauen. Rumgeführt wurde die Sängerin von Laura-Darstellerin Chryssanthi Kavazi. Beim Gespräch kam dann raus: Marie hätte selbst Lust auf eine Rolle in der Abendserie!

Beim Zwischenstopp im Mauerwerk kamen die beiden Frauen ins Plaudern. Spontan fragte Chryssanthi den berühmten Gast: "Willst du mit mir eine Szene?" Marie hatte darauf nur eine Antwort parat: "Ich mache das! [...] Wie geil wäre das denn! Können wir das hier direkt mal klären", strahlte die 17-Jährige. Einen Haken gibt es allerdings. "Das Ding ist, ich kann nicht schauspielern", gab sie zu. Für den Profi kein Problem: "Das kriegen wir hin." Ob Marie dann wirklich bald für die Daily vor der Kamera steht?

Sie wäre damit zumindest nicht der erste DSDS-Star! Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (28) drehte 2009 für rund anderthalb Monate für GZSZ. Ihre Rolle Lisa Ritter, ein Mitglied einer Girlband, in der auch Emily (Anne Menden, 32) sang, war im September das letzte Mal zu sehen. Würdet ihr euch über einen Gastauftritt von Marie freuen? Stimmt ab!

MG RTL D - Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi und Marie Wegener am GZSZ-Set

MG RTL D - Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi und Marie Wegener am Set von GZSZ

RTL Annemarie Eilfeld, Anne Menden und Dorothea Gebhardt bei GZSZ

