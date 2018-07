Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Andrew Lincoln (44) steigt bei The Walking Dead aus. Im Herbst soll die neunte Staffel der Erfolgsserie ausgestrahlt werden und damit auch die letzte, in der der Schauspieler als Rick Grimes zu sehen sein wird. Austin Nichols (38) war selbst Teil der Serie und outete sich nun als großer Fan seines ehemaligen Kollegen: In einem langen Brief dankte er dem Serienstar für die tolle Zusammenarbeit.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der The Walking Dead-Darsteller die rührenden Zeilen. "Ich habe in unterschiedlichen TV-Shows und Filme mitgespielt, aber nie einen besseren Anführer als Andy kennengelernt." Der habe seine Kollegen stets unterstützt, wenn sie Probleme hatten und habe ihnen das Rampenlicht gegönnt, das er problemlos für sich selbst hätte beanspruchen können, schwärmte der 38-Jährige weiter. Diese offenen Worte, die schon einer Lobeshymne gleichkommen, betitelte der ehemalige "One Tree Hill"-Hottie mit: "Andrew Lincoln – Mein Held".

Austin ist seit knapp zwei Jahren nicht mehr Teil der Serie TWD. Seine Figur Spencer Monroe starb im Finale der siebten Staffel den Serientod. Auf welche Art und Weise Andrews Charakter die Show verlassen wird, ist noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Eines verriet Produzent Robert Kirkman (39) aber schon jetzt: Es wird auf jeden Fall noch einmal spannend für die Fans.

Jesse Grant/Getty Images for AMC Das Team von "The Walking Dead" bei der Comic-Con 2018

Nicky Nelson/WENN.com Austin Nichols bei der SeaChange Summer Party 2018 in Laguna Beach

Macguyver/WENN.com Andrew Lincoln bei der Comic Con New York 2017

