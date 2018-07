Bei Bachelor in Paradise lernten sich Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco kennen und lieben – und mauserten sich dadurch schnell zum absoluten Traumpaar der Kuppelshow. Aber auch Wochen nach dem TV-Finale sind die Blondine und der charmante Italiener offenbar noch total ineinander verliebt. Im Promiflash-Interview gerät Evelyn jedenfalls regelrecht ins Schwärmen: "Mir gefällt auf jeden Fall, dass der Domenico so ehrlich ist und dass er so ein gutes Herz hat. Und deswegen, er ist auf jeden Fall ein Mann zum Heiraten."

