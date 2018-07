Es ist das offizielle Happy End ihrer turbulenten Liebesgeschichte: Cara de la Hoyde (28) und Nathan Massey (26) haben sich verlobt! Im vergangenen Jahr noch hatten die britischen Love Island-Sieger von 2016 ihre Fans mit der Trennungs-News schockiert. Wenige Monate später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt und das Paar fand wieder zueinander. Nun machen die Reality-Sternchen ihr Glück perfekt und wollen den Bund fürs Leben schließen.

Nathan stellte die Frage aller Fragen in der Mallorca-Villa, in der er seine Liebste vor zwei Jahren vor den Augen tausender Zuschauer kennengelernt hatte. "Dort habe ich mit ihr eine kleine Schatzsuche um die Villa herum veranstaltet, mit Orten, die uns etwas bedeutet haben. Schließlich habe ich ihr die Augen verbunden, sie zum Pool geführt und bin dort auf die Knie gegangen", verriet er dem britischen OK! Magazine. Die 28-Jährige war von seinem Antrag absolut begeistert und fand die Idee total romantisch, fügte sie hinzu.

Noch vor einem Jahr wäre eine Hochzeit höchstens ein Wunschtraum zahlreicher Fans gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war Cara bereits schwanger, allerdings getrennt von ihrem jüngeren Partner. Im Dezember kam dann ihr gemeinsamer Sohn Freddie-George auf die Welt und brachte das Paar tatsächlich wieder zusammen. "Seitdem wir Fred haben, haben wir uns noch nicht ein Mal gestritten – wir kommen nun so gut miteinander aus. Er hat unsere Beziehung zum Besseren verändert", schwärmte Nathan.

Supplied by WENN Nathan Massey und Cara de la Hoyde im "Love Island"-Finale 2016

Instagram / nathanmassey_ Cara de la Hoyde und Nathan Massey

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde und Nathan Massey mit Söhnchen Freddie-George

