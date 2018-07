Cathy Hummels (30) hat den Dreh einfach raus! Die Unternehmerin begeistert ihre unzähligen Follower und Fans regelmäßig mit ihren Outfits. Erst kürzlich überraschte sie im legeren Hippie-Look, zu dem sie nach eigener Aussage auch ihr aktuelles Urlaubsziel inspiriert habe. Nun präsentierte die Frau von Bayern-Star Mats Hummels (29) den nächsten sommerlichen Hingucker: Ihr langes, pinkes Dress mit Römersandalen brachte die Netzgemeinde ins Schwärmen!

Auf Instagram nahm die Influencerin jetzt Abschied von ihrem lieb gewonnenen Urlaubsort. Mit einem verschmitzten Lächeln blickt die 30-Jährige auf dem Bild über die Schulter hinweg in die Kamera. "Ibiza – ich verspreche es, ich komme wieder!", schrieb sie zu dem Foto. Mit ihrem Kleid scheint die junge Mutter derweil einen ziemlichen Volltreffer gelandet zu haben. Zumindest interessierte ihre Anhänger an der Aufnahme vor allem eines: Wo hat sie dieses Teil nur her? "Hast du das Kleid in Russland gekauft", fragte ein User. "So hübsch! Bist mein großes Modevorbild", "Schönes Kleid" und "Das Kleid steht dir super", kommentierten andere User den sommerlichen Look.

Trotz zahlreicher Komplimente ihrer Fans ist auch Cathy manchmal kritisch mit sich selbst – doch sie nimmt's gelassen. Erst vergangene Woche sprach das Model unter einem Bikini-Post über ihre vermeintliche Problemzone: Mit ihrem Bauch sei sie nach der Geburt von Söhnchen Ludwig zwar noch nicht völlig zufrieden, dennoch habe sie keine Angst, ihre Körpermitte zu zeigen. Sie sei stolz auf ihren Körper und wolle anderen dabei helfen, es auch zu sein.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dirndldesignerin

Instagram / catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

