Was blitzt denn da an Evelyn Burdeckis Finger? Vor wenigen Wochen lernten sie und ihr Schatz Domenico De Cicco sich bei der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen – zwischen den beiden hatte es mächtig gefunkt und sie verließen die Trauminsel als Paar. Seitdem zeigen sich die Turteltauben trotz Fernbeziehung stets überglücklich. Will Domenico seine Auserwählte nun vielleicht sogar für immer an sich binden? Jetzt postete Evelyn mehrere Videos aus dem Urlaub – mit einem ziemlich eindeutigen Klunker an der Hand!

Via Instagram-Story teilte die Blondine nun mehrere verdächtige Aufnahmen mit ihren Followern: Als Evelyn sich in den Clips im mallorquinischen Meer an einen Flamingo-Schwimmring klammert, blitzt der Schmuck, der wie ein Verlobungsring aussieht, deutlich auf! Dieser stolze Klunker entging natürlich auch ihren aufmerksamen Fans nicht. Begeistert fragten sie die Kölnerin nach dem vermeintlichen Liebesbeweis. Doch Evelyn musste ihre Anhänger leider enttäuschen: "Ich bin nicht verlobt!", klärte sie jetzt auf. Der Brilli sei bloß ein Geschenk ihrer Freundin gewesen.

Mit einer Blitzverlobung hätten Evelyn und Domenico aber zumindest voll im Trend gelegen: Auch Justin Bieber (24) machte seiner Hailey Baldwin (21) erst vor Kurzem einen Heiratsantrag – und das, obwohl die beiden erst wenige Wochen zuvor wieder zueinandergefunden hatten!

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

