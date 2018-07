Lange ließen die beiden die Öffentlichkeit komplett im Unklaren über ihren Beziehungsstatus – nun zelebrieren sie ihr Liebesglück umso öffentlicher! Nach nur wenigen Wochen Beziehung überraschten Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) mit den großen News: Der kanadische Popstar und seine Freundin haben sich tatsächlich verlobt! Nach der Frage aller Fragen scheint das Paar nun auch kein Geheimnis mehr aus ihren Gefühlen machen zu wollen: Jetzt zeigten die Turteltauben ganz offen, wie verliebt sie sind!

Die ganze Welt soll mitbekommen, dass der Biebs und seine Liebste auf Wolke Sieben schweben! Momentan genießen die Eheleute in spe ihre Zweisamkeit in New York – und können ihre Augen kaum voneinander lassen. Das beweisen diese Paparazzi-Aufnahmen, die dem Magazin Just Jared vorliegen. Bei einem Spaziergang durch Brooklyn kommt das Power-Couple aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus, hält Händchen und tauscht immer wieder verliebte Blicke aus. Dabei kaum zu übersehen: Der Diamantring im Wert von 430.000 Euro, der die Hand der zukünftigen Braut ziert!

Justin scheint seinen Klunker hingegen zu Hause gelassen zu haben: Während Hailey ihren Ring vor Kurzem vom Juwelier anpassen ließ, hatte sich nämlich auch der Biebs noch ein funkelndes Verlobungsgeschenk gemacht. Mit einem diamantbesetzten Ring, einem passenden Schmuckstück für seine Liebste und einer 33-karätigen Uhr soll es der Musiker vor der Hochzeit noch einmal ordentlich krachen gelassen haben.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York City

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

