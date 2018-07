Denise Kappès (28) freut sich über ihre Schwangerschaftskilos! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Da sie sich nach 13 Wochen Ehe von ihrem Partner Pascal getrennt hatte, nahm sie in der vergangenen Zeit einfach nicht zu: Durch den Trennungsschmerz purzelten ihre Pfunde sogar. Doch nun erkennt die werdende Mama endlich ein Plus auf ihrer Waage – und ist darüber überglücklich!

Am Wochenende genießt Denise die heißen Sommertemperaturen im Bikini. Dabei fällt ihr auf, dass sie in den vergangenen Tagen wohl deutlich zugenommen hat. "Wie ihr sehen könnt, kommt bei mir so langsam auch überall der Speck rauf – oder besser die Kilos. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig in der Schwangerschaft endlich mal ein paar Kilos zuzunehmen", freut sich die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Wie viel Gewicht Denise zuletzt zugenommen hat, erfährt sie allerdings erst bei ihrem nächsten Arzttermin. Die Berlinerin schätzt jedoch, dass sie seit ihrer letzten Untersuchung drei bis vier Kilo mehr auf den Rippen hat. Im Durchschnitt nimmt eine Frau in der gesamten Zeit ihrer Schwangerschaft zwölf bis 13,5 Kilogramm zu.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im achten Monat schwanger

Instagram / denise_temlitz_official Reality-TV-Star Denise Kappès, Juli 2018

