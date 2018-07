Justin Bieber (24) glaubt an sein Liebesglück mit Hailey Baldwin (21)! Vor einigen Tagen überraschte der Chartstürmer seine Fans mit einer unerwarteten Wende in seinem Privatleben: Nach rund einem Monat Beziehung machte er seiner Model-Freundin einen Heiratsantrag. Doch auch wenn bei den beiden jetzt alles ganz schnell ging, hat der Sänger keinen Zweifel an der Partnerschaft. Er ist sich sicher, dass die beiden für immer glücklich sein werden!

Kurz nach der Verlobung schweben Justin und Hailey aktuell auf Wolke sieben. Immer wieder werden die beiden turtelnd von Paparazzi abgelichtet. Der Musiker glaubt fest daran, dass dieses Glücksgefühl für den Rest seines Lebens anhalten wird: "Er ist überzeugt davon, dass diese Euphorie, die die beiden gerade verspüren, für immer halten wird. Für ihn ist das keine Phase, sondern ein Lifestyle. Und weil Hailey ihm so ein Gefühl gibt, ist er auch so gerne mit ihr zusammen", verrät nun ein Insider im Hollywood Life-Interview.

Der Informant will zudem wissen, dass sich Justin noch nie zuvor so geborgen gefühlt hat. "Er liebt einfach alles an ihr. Sie streiten wirklich nie. Und er will auch, dass das für immer so bleibt", erklärt die Quelle. Wann genau der Biebs seiner Hailey die ewige Liebe schwören möchte, steht derzeit noch nicht fest.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, Juli 2018

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

