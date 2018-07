Das Leben geht weiter! Erst Ende Mai gaben Ex-Bachelor-Kandidatin Denise (28) und der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés ihr überraschendes Ehe-Aus bekannt. Zwar erwarten die beiden früheren Turteltauben momentan ein gemeinsames Kind und sind auf dem Papier auch noch verheiratet – doch Pascal soll bereits wieder frisch verliebt sein. Kennt Denise die (mögliche) neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes?

Diese Frage brannte ihren Followern unter den Nägeln – und wurde den beiden nun prompt via Social Media gestellt. Die Mama in spe antwortete darauf mit einer klaren Aussage in ihrer Instagram-Story: "Nee!" Ob sich das in nächster Zeit vielleicht ändern könnte? Wohl eher nicht, wenn man den zweiten Teil von Denise' Antwort liest: Die Vielleicht-Freundin ihres Noch-Gatten zu treffen, sei für sie nicht wichtig!

Ihr Fokus liege momentan ohnehin auf dem kleinen Menschen, der in ihrem Bauch heranwächst. Aber könnte eventuell auch eine neue Liebe in Denise' Leben der Grund dafür sein, dass sie so relaxt reagiert? Mit einer mehrdeutigen Botschaft auf ihrem Insta-Account sorgte die Tattoo-Liebhaberin vor Kurzem für Spekulationen: "Du bist mein Lieblingsgedanke & duuu auch!" Ihre Fans sind sich daher sicher, dass sie wieder in einer Beziehung ist!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès Instagram-Story

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie

Instagram / Denise_temlitz_official Screenshot aus Denise Kappès' Instagram-Story 3/3

