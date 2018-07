Na, wenn hier mal nicht ein Mädchentraum wahr wird! Mandy Grace Capristo (28) gewann 2006 im Teenangeralter von 16 Jahren die fünfte Staffel der Castingshow Popstars. Zusammen mit Senna (38) und Bahar (29) bildete sie die Girlgroup Monrose – ein Erfolg, von dem viele Mädchen nur träumen können. Mittlerweile ist die Sängerin solo unterwegs. Nun stellt sie sich einer neuen Herausforderung, die nicht weniger Girly-Wunsch-Potenzial besitzt: Mandy wird für das Disney-Musical "Aladdin" zur Prinzessin Jasmin!

Laut Bild wird der Popstar ab Ende September die Hauptrolle der Orient-Adeligen übernehmen und diese in 20 Vorstellungen der Musikshow auf der Bühne verkörpern. Für Mandy wird es damit ab Mitte August Zeit, sich ordentlich auf diese Aufgabe vorzubereiten. "Ich werde 100 Prozent geben und bin da auch sehr streng – deshalb weiß ich, dass viele Proben auf mich zukommen werden", zeigte sie sich motiviert. Denn die Figur Jasmin ist für die Halbitalienerin kein leicht zu verkörpernder Charakter: "Die Rolle ist tiefgründig, obwohl sie so leicht rüberkommt." Glücklich ist Mandy über diesen neuen Job aber allemal. "Das Schöne an der Geschichte ist die Romantik und die Werte, die da vermittelt werden – der Wunsch nach etwas Erfüllendem", erklärte sie begeistert.

Der berufliche Abstecher auf die Musicalbühne ist vorerst nur vorübergehend. Denn ihre Solokarriere geht für Mandy natürlich auch weiter. Erst im April verriet sie im Promiflash-Interview, viel Zeit im Studio zu verbringen.

Andreas Rentz/Getty Images Grace Capristo beim Bambi 2017

Sean Gallup / Getty Monrose bei The Dome 55

Instagram / gracecapristo Mandy Grace Capristo

