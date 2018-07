Wird er jetzt zum Super-Daddy? Zwischen Leebo Freeman (30) und Bonnie Strange (32) herrscht nach wie vor ein wahres Beziehungschaos: Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Goldie Venus Weilert hatten sich das Malemodel und die Influencerin getrennt, wegen des schmutzigen Liebes-Aus' durfte der Hottie auch bei der Geburt nicht anwesend sein. Seitdem schien sich das Verhältnis jedoch verbessert zu haben: So verbrachte der Tattoo-Fan bereits Zeit mit seiner Mini-Maus und geht offenbar voll in seiner neuen Vaterrolle auf. Jetzt zeigte er, was für eine gute Figur er als Papa macht.

Auf seinem Instagram-Profil präsentierte der Netz-Star jetzt einen coolen Schnappschuss mit Baby Goldie. Supersexy in einem halb offenen schwarzen Hemd und mit mega Sixpack posierte er mit Kinderwagen in einem Hotelfahrstuhl auf Ibiza. Darunter schrieb er stolz: "Hi, my names #Dad!" Seine Follower feiern den frischgebackenen Super-Papa für dieses Selfie. "Coolster Daddy überhaupt", schrieb ein Nutzer. "Du bist so ein guter Papa", meinte eine andere Bewunderin.

Scheint so, als würden sich Bonnie und Leebo wieder annähern – zumindest bei den elterlichen Pflichten. Sie teilen die Zeit mit Töchterchen Goldie auf, allerdings hält auch der Papa das Gesicht seiner kleinen Prinzessin weiterhin versteckt.

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman und seine Tochter Goldie Venus

Anzeige

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman, Male-Model

Anzeige

Bonnie Strange Leebo Freeman und Bonnie Strange im Ermelerhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de