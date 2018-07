Erwartet Naomi Campbell etwa mit 48 Jahren ihr erstes Kind? Seit sechs Monaten kursieren Gerüchte, dass das Supermodel den Rapper Skepta (35) datet. Beide werden immer wieder gemeinsam gesehen, eine offizielle Bestätigung der frischen Liebe gab es bisher aber nicht. Jetzt veröffentlichte der Musiker, der mit richtigem Namen Joseph Junior Adenuga heißt, einen Social-Media-Post, der es in sich hat: ein Ultraschallbild, auf dem der Name "Baby Adenuga" steht.

Via Instagram gab Skepta allerdings keine weiteren Hinweise. Er betitelte das Foto schlicht mit einem Rosen-Emoji. Auch Naomi äußerte sich bislang nicht zu den Baby-Gerüchten. Allerdings tauchte sie vor wenigen Tagen in einem weiten, weißen Kleid auf dem New Yorker OZY Fest auf, unter dem sich locker ein Bäuchlein hätte verstecken lassen.

Skepta und Naomi zeigten sich erst im April mit viel nackter Haut und Sexappeal auf dem Cover der britischen GQ. Laut dem Mirror sollen sie einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt worden sein. Das erste Pärchenbild veröffentlichte der Musiker bereits im letzten Oktober. Was denkt ihr? Ist Naomi schwanger?

Instagram / skeptagram Ultraschallbild von Skeptas Instagram-Account

Magazin, British GQ Rapper Skepta und Naomi Campbell auf dem Cover der britischen GQ März 2018

Twitter / Skepta Skepta und Naomi Campbell

