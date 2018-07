Zwischen den Büchners und Felix Steiner (33) fliegen noch immer die Fetzen! In der vierten Episode von Das Sommerhaus der Stars eskalierte der Streit zwischen den Mallorca-Auswanderern und dem Freund von Micaela Schäfer (34) total: Schon während eines gemütlichen Weingelages im portugiesischen Feriendomizil war Jens (48) von den klugen Sprüchen des Österreichers genervt. Bei der Nominierung platzte dem Ex-Dschungelcamper dann der Kragen und er beschimpfte Felix aufs Übelste – und auch nach ihrem Exit aus der Show war der Unternehmer den Büchners ein Dorn im Auge!

In der RTL-Show Extra sprachen Jens und seine Frau Daniela (40) nach ihrem Rauswurf aus dem Sommerhaus über die dort erlebte Zeit. Der immer noch brodelnde Ärger über ihre Mitstreiter war dabei kaum zu übersehen: "Der Partner von Micaela Schäfer ist die größte Luftpumpe, die wir uns vorstellen konnten. Wir sind nach Hause gekommen und haben seinen Namen gegoogelt, was da stand? Luftpumpe!", lästerte der Musiker. Auch seine Gattin war enttäuscht von dem Verhalten des Journalisten mit dem niedlichen Kosenamen: "Bärchen kann ich nicht mehr sehen!"

Doch der Konflikt zwischen den beiden Paaren sei auch für Sexpertin Mica noch lange nicht gegessen: Im Promiflash-Interview fand auch sie zuletzt kein gutes Haar an den Großfamilien-Eltern. "Die Büchners sind einfach schrecklich. Schreckliche Menschen! Wobei ich den Jens ein bisschen in Schutz nehmen muss. Also ich glaube, die Daniela ist die schlimme in der Beziehung!"

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D Jens Büchner und seine Frau Daniela bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Micaela Schäfer und Felix Steiner

Anzeige

Ralf Succo/WENN.com Micaela Schäfer in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de