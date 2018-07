Sie wird eine der nächsten "Real Housewives of Beverly Hills"! Die beliebte Reality-TV-Serie zeigt das private und berufliche Leben von Promiladys, die in der kalifornischen Stadt wohnen. In den vergangenen acht Jahren wurden unter anderem bereits Supermodel Gigi Hadid (23) und Hotelerbin Paris Hilton (37) bei ihrem Alltag begleitet. Jetzt ist sie an der Reihe: Schauspielerin Denise Richards (47) wird bei der neunten Staffel der Show dabei sein!

Das berichtete nun das Onlinemagazin E!News. Die Neuigkeiten verkündete Drehbuchautor Jerry O'Connell (44) höchstpersönlich – und ist offenbar total begeistert: Der gebürtige New Yorker freue sich schon sehr auf Denise' Feature bei "Real Housewives of Beverly Hills". Ansonsten wurde noch kein Neuzugang für die kommende Staffel der erfolgreichen Show preisgegeben.

Die Zuschauer werden beim Einblick in Denise' Privatleben sicherlich auch endlich mehr von ihrem heißen Freund Aaron Phypers zu sehen bekommen! Die beiden zeigten sich im vergangenen März zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit, sollen aber schon seit 2017 zusammen sein.

John Sciulli/Getty Images for Children's Hospital Los Angeles Denise Richards bei der Noche De Ninos-Gala in Los Angeles

Getty Images / Randy Shropshire Jerry O'Connell, US-Schauspieler

Instagram / deniserichards Aaron Phypers und Denise Richards

