Von Schwarz über Braun bis hin zu Blond – die Wallemähne von Nathalie Volk (21) hat in den vergangenen Monaten eine wahre Farb-Odyssee hinter sich. Erst vor wenigen Wochen überraschte die TV-Beauty ihre Fans mit einem völlig veränderten Look: Sie war heimlich unter die Blondinen gegangen. Obwohl die helle Haarpracht im Netz wahre Begeisterungsströme bei ihren Followern auslöste, trennte sie sich kurz darauf auch schon wieder von der neuen Farbe: Nathalie ist jetzt wieder braunhaarig.

Auf Instagram postete die 21-Jährige zwei Bilder, auf denen ihre Stilveränderung zur Geltung kommt. Wer genauer hinsieht, kann vielleicht sogar den leichten Rotstich erkennen, der über dem dunklen Braun lungert. Wollte die Liebste von Frank Otto (61) etwa ihr neues, buntes Leben mit neuen, bunten Looks unterstreichen? Für ihr Studium zog die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin zu Beginn des Jahres in die USA. Während sie sich voll und ganz ihrer Zeit an der Westküste hingibt, wartet der 61-Jährige sehnlichst auf die Rückkehr seiner Verlobten.

Neben der haarigen Veränderung zog der Tapetenwechsel auch noch eine weitere nach sich. Bei einem Kurztrip in die Metropole New York ließ sich der ehemalige GNTM-Schützling von Modelmama Heidi Klum (45) kurzerhand ein Tattoo stechen. Ihren Rücken ziert jetzt das Wort "Power" auf Hebräisch.

nathalievolk/Instagram Nathalie Volk, Juli 2018

Cinamon Red/WENN.com Model Nathalie Volk und Unternehmer Frank Otto

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, Ex -"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

