Krabbeliger Besuch am Pool von Schauspielerin Nicole Kidman (51)! Ihre Töchter fürchten sich lautstark – eine dicke Riesenspinne ist zu Besuch. Statt sich, wie Sunday Rose (10) und Faith (7), zu ekeln, greift Mama beherzt zu einem Glas und fängt das Tierchen ein, wie sie via Instagram zeigt. Ob die Beauty so angstfrei ist, weil sie aus Australien kommt? Schließlich lebt dort das gefährlichste Getier der Welt. Da kann ihr so ein harmloses Spinnchen keine Panik verursachen.

