Bei den britischen Royals herrscht eine strenge Etikette – auch schon bei den kleinsten der Familie. Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) werden von ihren Eltern Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) daher so normal wie möglich aufgezogen. Doch alles lassen Mama und Papa ihren beiden süßen Lieblingen auch nicht durchgehen. Jetzt wurde bekannt, was für den royalen Nachwuchs absolut verboten ist.

Wie ein Insider US Weekly verriet, heißt es für die Kleinen eher herumtollen im Park statt elektronischer Unterhaltung. George und Charlotte sollen nicht an die Tablets von Kate und William dürfen. Die Eltern finden offenbar, dass die beiden noch zu jung für die digitale Welt sind. Auch den Esstisch dürfen die Mini-Royals noch nicht mit Mama und Papa teilen, dafür fehle ihnen noch die richtige Etikette, wie Harper's Bazaar Australia berichtete. Ein weiteres Verbot betrifft nicht nur den adligen Nachwuchs, sondern gleich den ganzen Palast. Das Brettspiel Monopoly ist verbannt worden, wie Prinz Andrew (58) damals The Telegraph verriet: "Es wird einfach zu bösartig." In Sachen Mode befolgen die royalen Elternteile die traditionelle adlige Kleiderordnung. Die Damen des Hofes dürfen keine Hosen tragen – niemals. Bei den Männern tragen die Jungs hingegen Shorts und erst später lange Hosen.

Ob Pippa Middleton (34) ihrer älteren Schwester in Sachen strenger Royal-Erziehung nacheifern wird, ist fraglich. Die schöne Brünette verkündete im Juni freudig, dass sie und ihr Ehemann James Matthews (42) ein Kind erwarten. Das Geschlecht und in welchem Monat sich die Beauty befindet, gab das Paar noch nicht bekannt.

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan (hinten), Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern (vorne)

Anzeige

Zak Hussein/Splash Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de