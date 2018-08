Hat sie all ihre guten Vorsätze wieder über Bord geworfen? Nach Demi Lovatos (25) Drogenrückfall und die damit einhergehende Einlieferung in ein Krankenhaus, hat Paris Jackson (20) vor Kurzem ins Grübeln gebracht. Die Tochter von Michael Jackson (✝50) hatte in der Vergangenheit ebenfalls mit Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt. Doch jetzt stellte Paris klar, dass sie nicht wieder einen Entzug macht!

Vergangenen Mittwoch äußerte sich ein Fan auf Twitter zu dem Gesundheitszustand der 20-Jährigen. Diesen Kommentar nutzte die blondierte Beauty prompt, um eines klarzustellen: Sie ist nicht wieder zurück in den Entzug oder in eine Klinik gegangen. "Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht als Clickbait inszeniert hat, aber es nervt", antwortete Paris bestimmenden dem User zurück. Demnach bräuchte sie keine Staranstalt, um wieder gesund zu werden.

Noch vor ein paar Tagen hatte der Vorfall mit Demi die Schauspielerin wach gerüttelt. Wie ein Insider Radar Online verriet, habe das etwas in Paris ausgelöst. "Sie spürt, dass auch ihr Problem größer werden könnte, wenn sie sich nicht gewissenhaft um einen Entzug kümmert." Offenbar sieht das die Promitochter ganz anders.

Noam Galai / Getty Images for New York Magazine Paris Jackson bei einer Gala in New York

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Demi Lovato bei einem Event von Music Choice in New York City

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images for Longchamp Paris Jackson bei der Eröffnung eines Flagship-Stores von Longchamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de