Den letzten babyfreien Urlaub haben sich Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) sicher anders vorgestellt. Das YouTuber-Pärchen ist ganz spontan nach Holland gefahren, um an der Nordseeküste noch einmal in trauter Zweisamkeit die Seele baumeln zu lassen. In ihrer Instagram-Story erzählte die schwangere Bibi jetzt, dass der Urlaub bisher nicht ganz reibungslos verlief: "Und leider haben wir vergessen, nach dem Wetter zu gucken, bevor wir losgefahren sind…" Statt Sonne und Strand erwartete das Paar in den Niederlanden Regen und Sturm, während in der Kölner Heimat Hochsommer bei 28 Grad herrschte.

