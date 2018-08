Johannes Haller machte sich kürzlich mit seiner Liebsten Yeliz Koc (24) ein paar schöne Tage in Südtirol. Doch auf der Heimreise passierte dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten ein folgenschweres Missgeschick, wie er in seiner Instagram-Story verriet: "Eigentlich sollte ich es so langsam wissen, mit meinen 30 Jahren Erfahrung, dass ich nicht zwei Dinge gleichzeitig machen kann. Zum Beispiel: Telefonieren und Tanken." Statt Diesel tankte er Super-Bleifrei und musste seinen Wagen abschleppen lassen.

