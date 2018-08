Gina-Lisa Lohfink (31) kann es kaum fassen! Rick Genest, besser bekannt als Zombie Boy (32), wurde am 2. August tot in seinem Zuhause in Quebec aufgefunden – er hatte sich das Leben genommen. Vor knapp drei Jahren ließ sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin noch gemeinsam mit dem kanadischen Model ablichten. Die Blondine und der Tattoo-Liebhaber unterstützten die weltweite Kampagne "Ignorance pulls the Trigger", die sich gegen Ignoranz und Waffengewalt richtete. Der Tod ihres Kumpels hat Gina-Lisa offenbar ganz schön aus der Bahn geworfen.

Auf Instagram postete die 31-Jährige eines der Bilder, die bei ihrem Schwarzweiß-Shooting entstanden waren. "Ich bin unendlich traurig und diese Nachricht bricht mir mein Herz. Du warst einer der herzlichsten, sensibelsten und lustigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe", lauteten ihre emotionalen Zeilen neben dem Foto. Sie habe Zombie Boy immer als großes Vorbild für ganz viele Menschen empfunden. Er habe ihnen stets Mut und Kraft gegeben, sich so akzeptieren wie sie sind. "Ich hoffe, du findest jetzt den Frieden, den du immer gesucht hast. Dein großes Herz und deine lustigen Storys, die du mir immer so gerne erzählt hast, werde ich nie vergessen", beendete sie ihren herzzerreißenden Text.

Auch Lady Gaga (32) trauert um ihren ganzkörpertätowierten Freund. Sie hatte Zombie Boy 2011 beim Dreh zum Musikvideo ihres Megahits "Born This Way" kennengelernt. Auf Twitter rief sie ihre Follower dazu auf, sich bei Selbstmordgedanken dringend Hilfe zu holen: "Falls du leidest, ruf noch heute einen Freund oder deine Familie an. Wir müssen uns gegenseitig retten."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Brian Killian/Getty Images Zombie Boy auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2013

Becher/WENN.com Gina-Lisa Lohfink beim ECHO 2018

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin



