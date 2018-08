Happy Birthday, Herzogin Meghan (37)! Die Frau von Prinz Harry (33) feiert am 4. August ihren 37. Geburtstag auf der Hochzeit eines guten Freundes ihres Mannes. Zum ersten Mal zelebriert der Neu-Royal seinen Ehrentag mit Blaublütern – bis vor ein paar Jahren sah dies aber noch ganz anders aus: In ihrem ehemaligen Blog "The Tig" berichtete Meghan damals von ihrem B-Day als Single!

Wie People nun berichtete, verfasste die Ex-Suits-Darstellerin zu ihrem 33. Geburtstag einen Blog-Post in ihrem damaligen, mittlerweile schon gelöschten Netztagebuch. Dem Onlineportal lagen jetzt Auszüge vor, die ihre Gefühle widerspiegelten. "Ich bin heute 33 Jahre alt und ich bin glücklich. Ich sage das so deutlich, weil es wirklich Zeit braucht, glücklich zu sein", soll Meghan 2014 in "The Tig" verfasst haben. Sie selbst habe zu dieser Zeit herausgefunden, wie sie am besten mit sich ins Reine komme – auch ohne Mann.

Zwei Jahre später äußerte sich die damals 35-Jährige erneut zum Thema Geburtstag in ihrem Internetjournal. "Meine Mutter hat immer gesagt, dass Geburtstage dein ganz persönliches Neujahr sind. Es ist deine Chance, nur für dich gute Vorsätze zu fassen und vorherzusagen, was noch vor dir liegt", schrieb die heutige Herzogin von Sussex im Jahr 2016. Nur kurz danach änderte sich ihr Leben um 180 Grad.

